Зеленский ввел в действие решение СНБО по заводу "Мотор Сич"

23 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 11 марта о мерах по защите национальных интересов в сфере авиамоторостроения. Тогда на заседании Совбеза было решено, что завод "Мотор Сич" вернут "в собственность украинского народа ".

Об этом говорится в Указе №108/2021 , обнародованном на сайте Офиса президента.

Так, вступило в силу решение СНБО от 11 марта 2021 года "О состоянии выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 года "О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиамоторостроения".

Напомним, 11 марта после заседания Совбеза секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "Мотор Сич" вернут в собственность украинского народа в законный конституционный способ ближайшее время.

Ожидается, что соответствующий законопроект о национализации "Мотор Сичи" представят через две-три недели. Как отметил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, любой процесс по "Мотор Сичи" должно быть "юридически безупречным".

20 марта стало известно, что Шевченковский районный суд Киева принял решение наложить арест на акции и имущество АО "Мотор Сич". Имущество передано АРМА.

29 января президент Владимир Зеленский ввел санкции против китайских инвесторов "Мотор Сичи". Санкции введены на три года санкции против гражданина Китая Ван Цзина и трех расположенных в Китае компаний. В санкционном списке также компания с Британских Виргинских островов.