Урсула фон дер Ляєн залишається на посаді: Європарламент відхилив два вотуми недовіри

Вотуми недовіри Урсулі фон дер Ляєн

Нагадаємо, питання про недовіру голові Єврокомісії поставили вкрай праві депутати. Більшість фракцій Європарламенту відкрито відмовилися підтримати ініціативу.

Ініціатором резолюції проти глави ЄК став румунський євродепутат Георге Піперя з групи "Європейські консерватори та реформісти".

Критика на адресу фон дер Ляєн спричинена історією навколо її листування з гендиректором Pfizer Альбертом Бурлою під час пандемії ковіду.

The New York Times намагалася через суд домогтися доступу до листування, стверджуючи, що 2021 року керівники ЄК і Pfizer обговорювали закупівлю 1,8 млрд доз вакцини для потреб ЄС за 35 млрд євро.

Видання запідозрило фон дер Ляєн у тому, що та "безпосередньо впливала" на переговорний процес, а кількість закуповуваних доз нібито могла значно перевищувати потреби.

Європейський парламент 9 жовтня провів голосування по двох вотумах недовіри голові Єврокомісії та відхилив їх.

Водночас видання Politico зазначає, що вотум недовіри на адресу голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, може стати для європейських політиків звичною практикою.