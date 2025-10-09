Урсула фон дер Ляйен остается в должности: Европарламент отклонил два вотума недоверия

Вотумы недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Напомним, вопрос о недоверии главе Еврокомиссии поставили крайне правые депутаты. Большинство фракций Европарламента открыто отказались поддержать инициативу.

Инициатором резолюции против главы ЕК стал румынский евродепутат Георге Пиперя из группы "Европейские консерваторы и реформисты".

Критика в адрес фон дер Ляйен вызвана историей вокруг ее переписки с гендиректором Pfizer Альбертом Бурлой во время пандемии ковида.

The New York Times пыталась через суд добиться доступа к переписке, утверждая, что в 2021 году руководители ЕК и Pfizer обсуждали закупку 1,8 млрд доз вакцины для нужд ЕС за 35 млрд евро.

Издание заподозрило фон дер Ляйен в том, что та "непосредственно влияла" на переговорный процесс, а количество закупаемых доз якобы могло значительно превышать потребности.

Европейский парламент 9 октября провел голосование по двум вотумам недоверия главе Еврокомиссии и отклонил их.

В то же время издание Politico отмечает, что вотум недоверия в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, может стать для европейских политиков привычной практикой.