Урсула фон дер Ляєн залишається на посаді: Європарламент відхилив два вотуми недовіри

Четвер 09 жовтня 2025 17:54
Урсула фон дер Ляєн залишається на посаді: Європарламент відхилив два вотуми недовіри Фото: президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Європейський парламент відхилив дві спроби висловити вотум недовіри Європейській комісії на чолі з її президентом Урсулою фон дер Ляєн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Як повідомляється, першу пропозицію подала ультраправа політична група "Патріоти Європи". Її відхилили 378 голосами "проти", "за" проголосували 179 депутатів, утрималися 37.

Другу пропозицію, яку подали "Ліві", відхилили 383 голосами "проти", тоді як "за" було лише 133 голоси, ще 78 утрималися.

"Я глибоко вдячна за потужну підтримку, яку отримала сьогодні. Комісія продовжуватиме тісно співпрацювати з Європейським парламентом для вирішення проблем Європи. І разом ми досягнемо результатів для всіх європейських громадян", - написала фон дер Ляєн у соцмережі Х.

Вотуми недовіри Урсулі фон дер Ляєн

Нагадаємо, питання про недовіру голові Єврокомісії поставили вкрай праві депутати. Більшість фракцій Європарламенту відкрито відмовилися підтримати ініціативу.

Ініціатором резолюції проти глави ЄК став румунський євродепутат Георге Піперя з групи "Європейські консерватори та реформісти".

Критика на адресу фон дер Ляєн спричинена історією навколо її листування з гендиректором Pfizer Альбертом Бурлою під час пандемії ковіду.

The New York Times намагалася через суд домогтися доступу до листування, стверджуючи, що 2021 року керівники ЄК і Pfizer обговорювали закупівлю 1,8 млрд доз вакцини для потреб ЄС за 35 млрд євро.

Видання запідозрило фон дер Ляєн у тому, що та "безпосередньо впливала" на переговорний процес, а кількість закуповуваних доз нібито могла значно перевищувати потреби.

Європейський парламент 9 жовтня провів голосування по двох вотумах недовіри голові Єврокомісії та відхилив їх.

Водночас видання Politico зазначає, що вотум недовіри на адресу голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, може стати для європейських політиків звичною практикою.

