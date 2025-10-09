Урсула фон дер Ляйен остается в должности: Европарламент отклонил два вотума недоверия

Европейский парламент отклонил две попытки выразить вотум недоверия Европейской комиссии во главе с ее президентом Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

"Я глубоко благодарна за мощную поддержку, которую получила сегодня. Комиссия будет продолжать тесно сотрудничать с Европейским парламентом для решения проблем Европы. И вместе мы достигнем результатов для всех европейских граждан", - написала фон дер Ляйен в соцсети Х.

Второе предложение, которое подали "Левые", отклонили 383 голосами "против", тогда как "за" было только 133 голоса, еще 78 воздержались.

Как сообщается, первое предложение подала ультраправая политическая группа "Патриоты Европы". Его отклонили 378 голосами "против", "за" проголосовали 179 депутатов, воздержались 37.

Вотумы недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Напомним, вопрос о недоверии главе Еврокомиссии поставили крайне правые депутаты. Большинство фракций Европарламента открыто отказались поддержать инициативу.

Инициатором резолюции против главы ЕК стал румынский евродепутат Георге Пиперя из группы "Европейские консерваторы и реформисты".

Критика в адрес фон дер Ляйен вызвана историей вокруг ее переписки с гендиректором Pfizer Альбертом Бурлой во время пандемии ковида.

The New York Times пыталась через суд добиться доступа к переписке, утверждая, что в 2021 году руководители ЕК и Pfizer обсуждали закупку 1,8 млрд доз вакцины для нужд ЕС за 35 млрд евро.

Издание заподозрило фон дер Ляйен в том, что та "непосредственно влияла" на переговорный процесс, а количество закупаемых доз якобы могло значительно превышать потребности.

В то же время издание Politico отмечает, что вотум недоверия в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, может стать для европейских политиков привычной практикой.