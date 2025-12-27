ua en ru
Сб, 27 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Урсула фон дер Ляєн приєднається до розмови Зеленського, Трампа і європейських лідерів

Субота 27 грудня 2025 11:26
UA EN RU
Урсула фон дер Ляєн приєднається до розмови Зеленського, Трампа і європейських лідерів Фото: президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн приєднається до розмови президента України Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа та європейських лідерів у суботу, 27 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що напередодні зустрічі у Флориді Трамп і Зеленський проведуть телефонну розмову.

За словами речника Європейської комісії, у ній також візьме участь Урсула фон дер Ляєн та інші європейські лідери.

Зустріч Зеленського та Трампа

Нагадаємо, у неділю, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом у його резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида.

За інформацією ЗМІ, Зеленський планує на зустрічі з Трампом усунути ключові розбіжності щодо проєкту мирної угоди.

Зеленський обіцяє, що під час зустрічі з Трампом обов'язково порушуватиме питання територій.

За словами українського президента, він обговорюватиме з Трампом і Донбас, і Запорізьку атомну електростанцію. Також європейці будуть присутні на його зустрічі з Трампом - в режимі онлайн.

Водночас, як повідомляє CNN, європейські посадовці непублічно очікують позитивного результату зустріч президентів США та України цієї неділі, але готуються до непередбачуваних сценаріїв.

Читайте РБК-Україна в Google News
Єврокомісія Євросоюз Урсула фон дер Ляйєн Зустріч Зеленського та Трампа
Новини
Гарантії безпеки, ЗАЕС і території. Чого чекати від зустрічі Зеленського і Трампа
Гарантії безпеки, ЗАЕС і території. Чого чекати від зустрічі Зеленського і Трампа
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну