Урсула фон дер Ляєн приєднається до розмови Зеленського, Трампа і європейських лідерів

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн приєднається до розмови президента України Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа та європейських лідерів у суботу, 27 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами речника Європейської комісії, у ній також візьме участь Урсула фон дер Ляєн та інші європейські лідери.

Зазначається, що напередодні зустрічі у Флориді Трамп і Зеленський проведуть телефонну розмову.

Зустріч Зеленського та Трампа

Нагадаємо, у неділю, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом у його резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида.

За інформацією ЗМІ, Зеленський планує на зустрічі з Трампом усунути ключові розбіжності щодо проєкту мирної угоди.

Зеленський обіцяє, що під час зустрічі з Трампом обов'язково порушуватиме питання територій.

За словами українського президента, він обговорюватиме з Трампом і Донбас, і Запорізьку атомну електростанцію. Також європейці будуть присутні на його зустрічі з Трампом - в режимі онлайн.

Водночас, як повідомляє CNN, європейські посадовці непублічно очікують позитивного результату зустріч президентів США та України цієї неділі, але готуються до непередбачуваних сценаріїв.