Урсула фон дер Ляйен присоединится к разговору Зеленского, Трампа и европейских лидеров

Суббота 27 декабря 2025 11:26
Урсула фон дер Ляйен присоединится к разговору Зеленского, Трампа и европейских лидеров Фото: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен присоединится к разговору президента Украины Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа и европейских лидеров в субботу, 27 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что накануне встречи во Флориде Трамп и Зеленский проведут телефонный разговор.

По словам представителя Европейской комиссии, в ней также примет участие Урсула фон дер Ляйен и другие европейские лидеры.

Встреча Зеленского и Трампа

Напомним, в воскресенье, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.

По информации СМИ, Зеленский планирует на встрече с Трампом устранить ключевые разногласия по проекту мирного соглашения.

Зеленский обещает, что во время встречи с Трампом обязательно будет поднимать вопрос территорий.

По словам украинского президента, он будет обсуждать с Трампом и Донбасс, и Запорожскую атомную электростанцию. Также европейцы будут присутствовать на его встрече с Трампом - в режиме онлайн.

В то же время, как сообщает CNN, европейские чиновники непублично ожидают положительного результата встречи президентов США и Украины в это воскресенье, но готовятся к непредсказуемым сценариям.

