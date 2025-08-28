Урсула фон дер Ляєн поговорила з Трампом після масованої атаки РФ на Київ

Масована атака на Київ

Нагадаємо, цієї ночі, 28 серпня, російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. Росіяни атакували столицю "Шахедами", крилатими та балістичними ракетами, зокрема й "Кинджалами".

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат зазначив, що це був один з наймасовіших обстрілів столиці.

Зокрема, внаслідок удару у Дарницькому районі ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок. Повністю зруйновано один із під’їздів, удар припав на рівень третього-четвертого поверху, що спричинило масштабні руйнування. Наразі відомо про 18 постраждалих.

Окрім того, під ударом країни-терориста опинилися дипломатичні установи. Зокрема, пошкоджено будівлю місії Європейського Союзу в Україні.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що росіяни навмисне пошкодили будівлю представництва Євросоюзу, який підтримує Україну у війні. Проте європейську спільноту цим не залякати.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що Росія завдала удару по дипломатах - у прямому порушенні Віденської конвенції.

Голова українського МЗС зазначив, що ситуація потребує не лише осуду з боку ЄС, а й реакції всього світу, додавши, що Україна висловлює солідарність із колегами з ЄС і готова надати їм допомогу.

Детальніше про те, що наразі відомо про обстріл столиці 28 серпня - читайте у матеріалі РБК-Україна.