Урсула фон дер Ляйен поговорила с Трампом после массированной атаки РФ на Киев

Массированная атака на Киев

Напомним, этой ночью, 28 августа, российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на Киев. Россияне атаковали столицу "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами, в том числе и "Кинжалами".

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что это был один из самых массовых обстрелов столицы.

В частности, в результате удара в Дарницком районе ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Полностью разрушен один из подъездов, удар пришелся на уровень третьего-четвертого этажа, что повлекло масштабные разрушения. Сейчас известно о 18 пострадавших.

Кроме того, под ударом страны-террориста оказались дипломатические учреждения. В частности, повреждено здание миссии Европейского Союза в Украине.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что россияне умышленно повредили здание представительства Евросоюза, который поддерживает Украину в войне. Однако европейское сообщество этим не запугать.

В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Россия нанесла удар по дипломатам - в прямом нарушении Венской конвенции.

Глава украинского МИД отметил, что ситуация требует не только осуждения со стороны ЕС, но и реакции всего мира, добавив, что Украина выражает солидарность с коллегами из ЕС и готова оказать им помощь.

