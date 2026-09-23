Уроки можна скорочувати, але не завжди: МОН пояснило нові правила для шкіл

Українські школи можуть коригувати тривалість уроків та змінювати розклад під час тривалих і повторюваних повітряних тривог. Водночас Міністерство освіти і науки не встановлює вимогу скорочувати всі заняття.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОН у Facebook .

Коли уроки можна скоротити

Якщо заняття проходять в укритті, учитель може скоригувати їхню тривалість з урахуванням віку та психоемоційного стану учнів.

У такому разі потрібно адаптувати навчальний матеріал, щоб школярі досягли результатів, передбачених освітньою програмою.

Якщо діти провели кілька годин в укритті або пережили нічні обстріли й через це виснажені, учитель також може змінити формат заняття.

Якщо запланованих результатів навчання вже досягнуто, частину часу можна використати для психологічного розвантаження.

Школи можуть змінювати розклад

Тривала повітряна тривога може призвести до пропуску окремих занять. У такому разі школи можуть коригувати розклад.

У початкових класах можна змінити послідовність уроків, щоб після відбою приділити більше часу предметам, які потребують концентрації та безпосередньої роботи з учителем.

У базовій і старшій школі також можна змінювати розклад, однак керівництву закладу варто заздалегідь опрацювати різні сценарії його коригування.

Якою може бути тривалість уроків

Санітарний регламент визначає максимальну тривалість безперервної навчальної діяльності:

1 клас - до 35 хвилин;

2-4 класи - до 40 хвилин;

5-11(12) класи - до 45 хвилин.

Водночас це саме максимальна, а не обов'язкова тривалість кожного заняття.

Стаття 16 Закону України "Про повну загальну середню освіту" також дозволяє закладам освіти гнучко організовувати освітній процес з урахуванням установлених законодавством вимог.

Єдиного формату для всіх не буде

Безпекова ситуація в різних громадах суттєво відрізняється, тому однаковий розклад або формат навчання не може підходити всім школам.

Саме тому МОН разом із педагогами, батьківськими організаціями, директорами шкіл і керівниками управлінь освіти розробило методичні рекомендації щодо організації навчання під час тривалих і повторюваних повітряних тривог.

Міністерство рекомендує школам заздалегідь передбачити різні сценарії організації навчання на випадок тривалих тривог.

Головними пріоритетами залишаються безпека і здоров'я дітей, а також збереження якості освіти.