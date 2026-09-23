Уроки можно сокращать, но не всегда: МОН объяснило новые правила для школ
Украинские школы могут корректировать продолжительность уроков и менять расписание во время длительных и повторяющихся воздушных тревог. В то же время, Министерство образования и науки не устанавливает требование сокращать все занятия.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение МОН в Facebook.
Когда уроки можно сократить
Если занятия проходят в укрытии, учитель может скорректировать их продолжительность с учетом возраста и психоэмоционального состояния учеников.
В таком случае необходимо адаптировать учебный материал, чтобы школьники добились результатов, предусмотренных образовательной программой.
Если дети провели несколько часов в укрытии или пережили ночные обстрелы и поэтому истощены, учитель также может изменить формат занятия.
Если запланированные результаты обучения уже достигнуты, часть времени можно использовать для психологической разгрузки.
Школы могут менять расписание
Продолжительная воздушная тревога может привести к пропуску отдельных занятий. В таком случае школы могут корректировать расписание.
В начальных классах можно менять последовательность уроков, чтобы после отбоя уделить больше времени предметам, требующим концентрации и непосредственной работы с учителем.
В базовой и старшей школе можно менять расписание, однако руководству заведения следует заранее проработать различные сценарии его корректировки.
Какой может быть продолжительность уроков
Санитарный регламент определяет максимальную продолжительность непрерывной учебной деятельности:
- 1 класс - до 35 минут;
- 2-4 класса - до 40 минут;
- 5-11(12) классы - до 45 минут.
В то же время это максимальная, а не обязательная продолжительность каждого занятия.
Статья 16 Закона Украины "О полном общем среднем образовании" также позволяет учебным заведениям гибко организовывать образовательный процесс с учетом установленных законодательством требований.
Единого формата для всех не будет
Ситуация безопасности в разных громадах существенно отличается, поэтому одинаковое расписание или формат обучения не может подходить всем школам.
Именно поэтому МОН вместе с педагогами, родительскими организациями, директорами школ и руководителями управлений образования разработало методические рекомендации по организации обучения во время длительных и повторяющихся воздушных тревог.
Министерство рекомендует школам заранее предусмотреть разные сценарии организации обучения на случай длительных тревог.
Главными приоритетами остаются безопасность и здоровье детей, а также сохранение качества образования.
Раньше мы писали о том, что школы в Киеве будут работать по адаптивным алгоритмам во время тревог. Администрации заведений будут учитывать разные сценарии ситуации безопасности. Дистанционные занятия будут приостанавливать на несколько минут, чтобы школьники и педагоги перешли в укрытие. Затем урок будут проводить дальше.
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