Уроки можно сокращать, но не всегда: МОН объяснило новые правила для школ

Украинские школы могут корректировать продолжительность уроков и менять расписание во время длительных и повторяющихся воздушных тревог. В то же время, Министерство образования и науки не устанавливает требование сокращать все занятия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение МОН в Facebook .

Когда уроки можно сократить

Если занятия проходят в укрытии, учитель может скорректировать их продолжительность с учетом возраста и психоэмоционального состояния учеников.

В таком случае необходимо адаптировать учебный материал, чтобы школьники добились результатов, предусмотренных образовательной программой.

Если дети провели несколько часов в укрытии или пережили ночные обстрелы и поэтому истощены, учитель также может изменить формат занятия.

Если запланированные результаты обучения уже достигнуты, часть времени можно использовать для психологической разгрузки.

Школы могут менять расписание

Продолжительная воздушная тревога может привести к пропуску отдельных занятий. В таком случае школы могут корректировать расписание.

В начальных классах можно менять последовательность уроков, чтобы после отбоя уделить больше времени предметам, требующим концентрации и непосредственной работы с учителем.

В базовой и старшей школе можно менять расписание, однако руководству заведения следует заранее проработать различные сценарии его корректировки.

Какой может быть продолжительность уроков

Санитарный регламент определяет максимальную продолжительность непрерывной учебной деятельности:

1 класс - до 35 минут;

2-4 класса - до 40 минут;

5-11(12) классы - до 45 минут.

В то же время это максимальная, а не обязательная продолжительность каждого занятия.

Статья 16 Закона Украины "О полном общем среднем образовании" также позволяет учебным заведениям гибко организовывать образовательный процесс с учетом установленных законодательством требований.

Единого формата для всех не будет

Ситуация безопасности в разных громадах существенно отличается, поэтому одинаковое расписание или формат обучения не может подходить всем школам.

Именно поэтому МОН вместе с педагогами, родительскими организациями, директорами школ и руководителями управлений образования разработало методические рекомендации по организации обучения во время длительных и повторяющихся воздушных тревог.

Министерство рекомендует школам заранее предусмотреть разные сценарии организации обучения на случай длительных тревог.

Главными приоритетами остаются безопасность и здоровье детей, а также сохранение качества образования.