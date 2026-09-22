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Уроки можна скорочувати до 35 хвилин: у МОН пояснили нові можливості для вчителів

16:25 22.09.2026 Вт
2 хв
aimg Василина Копитко
Уроки можна скорочувати до 35 хвилин: у МОН пояснили нові можливості для вчителів Заняття у школах можуть бути гнучнкішими (фото: Getty Images)
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Українські вчителі можуть скорочувати тривалість уроків до 35 хвилин, якщо бачать, що учні втомилися, а також змінювати предмети місцями у розкладі. Головна мета - не дотримання фіксованих 45 хвилин, а якісне засвоєння навчального матеріалу.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву міністра освіти і науки Андрія Бутенка в ефірі телемарафону.

Коли урок може тривати 35 хвилин

За словами міністра, педагог має право гнучко визначати тривалість заняття залежно від стану дітей. Зокрема, замість 45 хвилин урок може тривати 40 або 35 хвилин, якщо учні втомилися.

"Нам головне - досягнути програмних результатів навчання, щоб діти здобули знання. Якщо потрібно, його можна змінювати", - зазначив Бутенко.

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Учителі можуть змінювати розклад

Міністр також пояснив, що вчителі можуть переставляти уроки місцями у розкладі, якщо це допоможе ефективніше опрацювати найскладніший матеріал.

За його словами, такий підхід дозволяє проводити найбільш складні предмети у той час, коли учні краще зберігають увагу та можуть якісніше засвоювати знання.

Раніше ми писали про те, що під час повітряних тривог київські школи працюватимуть за адаптивними алгоритмами. Ті будуть враховувати різні сценарії безпекової ситуації. Під час дистанційного навчання заняття зупинятимуть на кілька хвилин, щоб учні та вчителі перейшли в безпечне місце. Потім урок продовжуватимуть.

Нещодавно МОН наголосило, що організація навчання у 2026/2027-му має здійснюватись з урахуванням безпекової ситуації. Станом на початок вересня, 90% закладів загальної середньої освіти облаштовані укриттями, або мають доступ до орендованих захисних споруд.

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