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Урівноважать історичні терези. Данілов закликав Німеччину передати ЗСУ Leopard

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Четвер 12 січня 2023 14:54
Урівноважать історичні терези. Данілов закликав Німеччину передати ЗСУ Leopard Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Передача Німеччиною українським воїнам танків Leopard допоможе урівноважити історичні терези справедливості.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Німецькі "Леопарди" в українських степах у 2023 році на "боці добра" мають шанс урівноважити історичні терези справедливості, які похитнуло зло танків "Вермахту" в 40-х роках. Віримо в мудре рішення наших союзників і партнерів", - написав секретар РНБО.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нещодавно закликав Німеччину дозволити передачу німецьких танків Україні від інших держав.

За словами Данілова, Росія готова піти у ва-банк, оскільки не має можливості розтягувати війну через внутрішні проблеми в країні.

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