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Уравновесят исторические весы. Данилов призвал Германию передать ВСУ Leopard

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Четверг 12 января 2023 14:54
Уравновесят исторические весы. Данилов призвал Германию передать ВСУ Leopard Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Передача Германией украинским воинам танков Leopard поможет уравновесить исторические весы справедливости.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Немецкие "Леопарды" в украинских степях в 2023 году на "стороне добра" имеют шанс уравновесить исторические весы справедливости, пошатнувшие зло танков "Вермахта" в 40-х годах. Верим в мудрое решение наших союзников и партнеров", - написал секретарь СНБО.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба недавно призвал Германию разрешить передачу германских танков Украине от других стран.

По словам Данилова, Россия готова пойти в ва-банк, поскольку не имеет возможности растягивать войну из-за внутренних проблем в стране.

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