Кулеба - Німеччині: не хочете давати танки самі, дайте дозвіл іншим країнам

Німеччині слід дозволити передачу німецьких танків Україні від інших держав, поки Берлін все ще зволікає з вирішенням питанням про власну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в інтерв'ю Tagesschau .

Він зазначив, що Україна покладається на Німеччину, оскільки вона є однією з небагатьох країн, яка справді має потенціал для виконання. Так, за його словами, після всіх дискусій про поставки німецької зброї, рішення щодо бойових танків залишилося останнім. У всіх інших питаннях є рух і прогрес.

" І ми розуміємо: якщо ви, як уряд, не можете самі прийняти це останнє важливе рішення, то принаймні дайте зелене світло країнам, які мають ваші танки і які готові надати нам ці танки. Але для цього їм потрібен ваш дозвіл", - сказав міністр.

За його словами, о фіційна відповідь з Берліна може бути такою: нам потрібен письмовий запит, і тоді ми його розглянемо.

При цьому Кулеба зазначив, що ми живемо в реальному світі та розуміємо, що країни проводять свої дослідження, перш ніж подавати офіційний запит.

" Ми хочемо чесного підходу до танкового питання, без зволікань. Як ми дізналися за останні десять місяців, це станеться в будь-якому випадку - це лише питання часу. Навіщо мучити себе, нас і всіх, а не просто, не зволікаючи, прийняти рішення, яким можна пишатися?"- запитав міністр.

Зазначимо, що танки Leopard 2 були розроблені у Німеччині та не можуть бути передані Україні іншими державами без схвалення країни.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що Берлін не піде на передачу Україні танків Leopard 2 самостійно.

При цьому Франція та Польща намагаються переконати Німеччину розблокувати постачання в Україну танків.

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