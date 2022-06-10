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Урежут ли пенсии в Украине из-за войны: что предлагают в Раде

Фото: в Раде предлагают механизм сохранения пенсий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Верховной Раде зарегистрирован проект изменений в закон"Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Период войны можно будет не включать в расчет, чтобы размер будущей пенсии не уменьшался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона № 7453.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, во время войны доходы граждан уменьшились. Это в дальнейшем может негативно повлиять на пенсионное обеспечение из-за учета периода страхового стажа для расчета пенсии.

Проектом предлагается установить, что по выбору лица, обратившегося за назначением пенсии, из периода, за который учитывается заработная плата (доход) для расчета пенсии, исключаются периоды страхового стажа в течение военного положения, а также в течение трех месяцев со дня прекращения.

Напомним, по данным Пенсионного фонда Украины, средний размер пенсии за I квартал 2022 года вырос на 378,92 гривен или на 9,5% до 4370,45 гривен.

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