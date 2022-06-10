Чи уріжуть пенсії в Україні через війну: що пропонують у Раді

У Верховній раді зареєстрований проект змін до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Період війни можна буде не включати до розрахунку, щоб розмір майбутньої пенсії не зменшувався.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону № 7453 .

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, під час війни прибутки громадян зменшились. Це в подальшому може негативно вплинути на пенсійне забезпечення через врахування періоду страхового стажу для обчислення пенсії.

Проектом пропонується встановити, що за вибором особи, яка звернулася за призначенням пенсії, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключаються періоди страхового стажу протягом воєнного стану, а також протягом трьох місяців з дня припинення.