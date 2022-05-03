Средняя пенсия выросла: сколько теперь получают украинцы
Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров на 1 апреля 2022 года. Чаще всего пенсия составляет от 2000 до 3000 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.
По данным ПФУ, средний размер пенсии за квартал вырос на 378,92 гривен или на 9,5% до 4370,45 гривен.
При этом количество пенсионеров составило 10,8 млн человек.
Размер пенсий распределяется следующим образом:
- до 2000 грн - 3,7%,
- от 2001 до 3000 грн - 40,4%,
- от 3001 до 4000 грн - 20,5%,
- от 4001 до 5000 грн - 10,9%,
- от 5001 до 10000 грн - 18,3%,
- более 10000 грн - 6,2%.
Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2022 года в Украине насчитывалось 10 841 117 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 991,53 гривен. За 2021 год пенсия выросла на 484,02 гривен или на 13,8%.
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