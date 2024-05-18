Уразили техніку та окупантів. Прикордонники показали, як нищать росіян під Бахмутом

Втрати росіян

Нагадаємо, ми повідомляли, що нині українські військові нищать багато техніки та самих окупантів в Харківській області. За даними партизанів Москва відправляє на даний напрямок велику кількість непідготовлених строковиків, щоб зробити ефект масовості.

Ми також повідомляли, що за останню добу втрати Росії у війні в Україні становили понад 1200 загарбників.

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