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Понад 1200 загарбників, 43 ББМ та літак. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Субота 18 травня 2024 07:52
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Понад 1200 загарбників, 43 ББМ та літак. Генштаб оновив втрати РФ в Україні Фото: за добу Сили оборони ліквідували понад 1200 загарбників (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За добу з 17 на 18 травня, втрати Росії у війні в Україні становили 1210 загарбників. Крім того, ЗСУ знищили 43 бойові броньовані машини (ББМ), два літаки й один гелікоптер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 491 080 (+1210) осіб ліквідовано;
  • танків - 7560 (+13) од;
  • бойових броньованих машин - 14 595 (+43) од.;
  • артилерійських систем - 12 639 (+36) од.;
  • РСЗВ - 1071 од.;
  • засоби ППО - 801 (+1) од.;
  • літаків - 354 (+1) од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10 108 (+35) од.;
  • крилатих ракет - 2203 (+3) од.;
  • кораблів/катерів - 26 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 17 169 (+65) од.;
  • спеціальної техніки - 2075 (+6) од.

Понад 1200 загарбників, 43 ББМ та літак. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Нагадаємо, Збройні сили знищують багато ворожої техніки у Харківській області. Натомість росіяни атакують поблизу Кринок.

За даними аналітиків ISW, Росія пішла в наступ у Харківській області для того, щоб створити "буферну зону" для захисту свого прикордоння від атак ЗСУ.

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Війна Росії проти України
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