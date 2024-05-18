Понад 1200 загарбників, 43 ББМ та літак. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Фото: за добу Сили оборони ліквідували понад 1200 загарбників (Getty Images)
За добу з 17 на 18 травня, втрати Росії у війні в Україні становили 1210 загарбників. Крім того, ЗСУ знищили 43 бойові броньовані машини (ББМ), два літаки й один гелікоптер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу - 491 080 (+1210) осіб ліквідовано;
- танків - 7560 (+13) од;
- бойових броньованих машин - 14 595 (+43) од.;
- артилерійських систем - 12 639 (+36) од.;
- РСЗВ - 1071 од.;
- засоби ППО - 801 (+1) од.;
- літаків - 354 (+1) од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10 108 (+35) од.;
- крилатих ракет - 2203 (+3) од.;
- кораблів/катерів - 26 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 17 169 (+65) од.;
- спеціальної техніки - 2075 (+6) од.
Нагадаємо, Збройні сили знищують багато ворожої техніки у Харківській області. Натомість росіяни атакують поблизу Кринок.
За даними аналітиків ISW, Росія пішла в наступ у Харківській області для того, щоб створити "буферну зону" для захисту свого прикордоння від атак ЗСУ.
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