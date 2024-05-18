Понад 1200 загарбників, 43 ББМ та літак. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

За добу з 17 на 18 травня, втрати Росії у війні в Україні становили 1210 загарбників. Крім того, ЗСУ знищили 43 бойові броньовані машини (ББМ), два літаки й один гелікоптер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, Збройні сили знищують багато ворожої техніки у Харківській області. Натомість росіяни атакують поблизу Кринок.

За даними аналітиків ISW, Росія пішла в наступ у Харківській області для того, щоб створити "буферну зону" для захисту свого прикордоння від атак ЗСУ.

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