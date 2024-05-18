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Поразили технику и оккупантов. Пограничники показали, как уничтожают россиян под Бахмутом

Фото: военные уничтожают оккупантов дронами (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские пограничники показали, как уничтожают российских оккупантов и их позиции на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Пограничники бригады "Месть" нанесли несколько ударных ударов по российским террористам на Бахмутском направлении. В частности, военные уничтожили:

  • состав боекомплекта,
  • автомобили "Урал", "УАЗ",
  • поразили позиции и укрытие оккупантов.

Потери россиян

Напомним, мы сообщали, что сейчас украинские военные уничтожают многие техники и самих оккупантов в Харьковской области. По данным партизан, Москва отправляет на данное направление большое количество неподготовленных срочников, чтобы произвести эффект массовости.

Мы также сообщали, что за последние сутки потери России в войне в Украине составили более 1200 захватчиков.

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