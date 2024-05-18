Поразили технику и оккупантов. Пограничники показали, как уничтожают россиян под Бахмутом

Потери россиян

Напомним, мы сообщали, что сейчас украинские военные уничтожают многие техники и самих оккупантов в Харьковской области. По данным партизан, Москва отправляет на данное направление большое количество неподготовленных срочников, чтобы произвести эффект массовости.

Мы также сообщали, что за последние сутки потери России в войне в Украине составили более 1200 захватчиков.

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