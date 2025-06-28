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На ураженому СБУ аеродромі в Криму розрослась пожежа: супутниковий знімок

Крим, Субота 28 червня 2025 21:26
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На ураженому СБУ аеродромі в Криму розрослась пожежа: супутниковий знімок Фото: на ураженому СБУ аеродромі в Криму розрослась пожежа (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні вдень площа пожеж на аеродромі "Кіровське" значно збільшилася. Вогонь зміщується до центральної частини летовища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крымский ветер".

"До другої години дня площа пожеж значно збільшилася і вони змістилися до центральної частини аеродрому", - повідомляє моніторингова група "Крымского ветра".

На ураженому СБУ аеродромі в Криму розрослась пожежа: супутниковий знімок

Удар по аеродрому в Криму

Нагадаємо, що Служба безпеки України завдала удару по військовому аеродрому "Кіровське" в окупованому Криму вночі 28 червня.

Повідомляється, що внаслідок удару було знищено три вертольоти ворога та систему "Панцир-С1".

Зауважимо, що Telegram-канал "Кримський вітер" повідомляв, що в ніч на 28 червня у районі аеродрому "Кіровське" пролунало п'ять-шість вибухів. За словами місцевих жителів, було чути звуки прольоту дронів.

Пізніше у мережі опублікували відео з вибухами, ймовірно, детонацією боєкомплекту на аеродромі.

"Кримський вітер" також показав супутникові знімки пожежі на аеродромі "Кіровське".

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