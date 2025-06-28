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СБУ атакувала аеродром "Кіровське" у Криму: мінус "Панцир-С1" та три гелікоптери

Крим, Субота 28 червня 2025 15:23
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СБУ атакувала аеродром "Кіровське" у Криму: мінус "Панцир-С1" та три гелікоптери Фото: СБУ атакувала аеродром "Кіровське" у Криму 28 червня (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

Служба безпеки України завдала удару по військовому аеродрому "Кіровське" в окупованому Криму вночі 28 червня. Було знищено три вертольоти ворога та систему "Панцир-С1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Як зазначає СБУ, було нанесено вогневе ураження по місцях дислокації авіаційного компонента, засобам протиповітряної оборони, складах зберігання боєприпасів, а також розвідувальних та ударних дронах ворога.

За наявними даними, внаслідок операції СБУ знищила три багатоцільові та ударні гелікоптери окупантів Мі-8, Мі-26 та Мі-28, а також самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Протягом ночі на ворожому аеродромі відбувалась вторинна детонація.

"СБУ системно працює над зниженням спроможностей РФ завдавати авіаційно-бомбових ударів по території України. Окупанти мають усвідомлювати, що їх дороговартісна військова техніка та боєприпаси не захищені ніде: ні на лінії бойового зіткнення, ні на тимчасово окупованих територіях, ні в глибокому тилу ворога", - йдеться у повідомленні.

Довідка. "Панцир-С1" - це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс. Він застосовується для ближнього прикриття об'єктів від повітряного нападу. Також може захищати об'єкти від наземних та надводних загроз.

Комплекс створили у 1994 році, а потім модернізували. "Панцир-С1" взяли на озброєння російської армії у 2012 році.

Вибухи у Криму

Telegram-канал "Кримський вітер" повідомляв, що в ніч на 28 червня у районі аеродрому "Кіровське" пролунало п'ять-шість вибухів. Також, за словами місцевих жителів, там було чути звуки прольоту дронів.

Пізніше у мережі опублікували відео з вибухами, ймовірно, детонацією боєкомплекту на аеродромі.

"Кримський вітер" також показав супутникові знімки пожежі на аеродромі "Кіровське".

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