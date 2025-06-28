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На аеродромі "Кіровське" у Криму пожежі після нічних вибухів: супутникові знімки

Крим, Субота 28 червня 2025 11:45
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На аеродромі "Кіровське" у Криму пожежі після нічних вибухів: супутникові знімки Фото: на аеродромі у Криму спалахнули пожежі після вибухів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Криму лунали вибухи у районі аеродрому "Кіровське" в ніч на 28 червня. Там також виникли пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

За даними "Кримського вітру", сьогодні вночі у період з 2:50 до 3:02 пролунали 5-6 вибухів у районі аеродрому "Кіровське". До того там чули нібито звуки прольоту дронів.

Також Telegram-канал опублікував відео з вибухами. За попередніми даними, це була детонація боєкомплекту на аеродромі.

Супутники NASA зафіксували потужні пожежі на аеродромі "Кіровське" у Криму.

"Швидше за все, уражені склади та об'єкти ППО. Також є попадання по одній з авіаційних стоянок, видно вертоліт, що горить, також вибухали паливні баки винищувачів Су", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше партизани повідомляли, що росіяни перекидають свою авіацію на недіючі аеродроми в окупованому Криму.

За даними партизанського руху "Атеш", росіяни відновлюють аеропорт "Заводське" в окупованому Сімферополі, а також аеродром "Кіровське" в районі Феодосії та "Багерово" в районі Керчі.

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Крим Пожежа Окупанти Вибухи
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