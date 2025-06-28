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На пораженном СБУ аэродроме в Крыму разросся пожар: спутниковый снимок

Крым, Суббота 28 июня 2025 21:26
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На пораженном СБУ аэродроме в Крыму разросся пожар: спутниковый снимок Фото: на пораженном СБУ аэродроме в Крыму разросся пожар (росСМИ)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня днем площадь пожаров на аэродроме "Кировское" значительно увеличилась. Огонь смещается к центральной части аэропорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер".

"К двум часам дня площадь пожаров значительно увеличилась и они сместились к центральной части аэродрома", - сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра".

На пораженном СБУ аэродроме в Крыму разросся пожар: спутниковый снимок

Удар по аэродрому в Крыму

Напомним, что Служба безопасности Украины нанесла удар по военному аэродрому "Кировское" в оккупированном Крыму ночью 28 июня.

Сообщается, что в результате удара были уничтожены три вертолета врага и система "Панцирь-С1".

Заметим, что Telegram-канал "Крымский ветер" сообщал, что в ночь на 28 июня в районе аэродрома "Кировское" прозвучало пять-шесть взрывов. По словам местных жителей, были слышны звуки пролета дронов.

Позже в сети опубликовали видео со взрывами, вероятно, детонацией боекомплекта на аэродроме.

"Крымский ветер" также показал спутниковые снимки пожара на аэродроме "Кировское".

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