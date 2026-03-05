Уражено склад боєприпасів та пункт управління дронами: деталі нічних ударів ЗСУ по ворогу

Удари ЗСУ по ворожих об'єктах

Нагадаємо, 3 березня підрозділи Сил оборони України завдали серії ударів по ворожих цілях на тимчасово окупованих територіях.

Було уражено радіолокаційну станцію зі складу ЗРК С-300 (Титарівка, ТОТ Луганської обл.), а також радіолокаційну станцію виявлення повітряних цілей "Сопка-2" та РЛС 39Н6 "Каста-2Е2" у тимчасово окупованому Криму.

Днем раніше Сили оборони завдали ударів по важливих військових об’єктах РФ у Криму та на Луганщині. Під ураження потрапили рідкісні радіолокаційні станції і не тільки.

28 лютого українські військові завдали серії точних ударів по тилових об’єктах російських окупантів на захоплених територіях та у Бєлгородській області. Сили оборони уразили передовий пункт управління дивізії, численні склади з боєприпасами та паливом, а також райони зосередження живої сили ворога.