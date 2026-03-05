UA

Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Уражено склад боєприпасів та пункт управління дронами: деталі нічних ударів ЗСУ по ворогу

10:25 05.03.2026 Чт
2 хв
Були атаковані важливі об'єкти росіян на тимчасово окупованих територіях України
aimg Тетяна Степанова
Фото: ЗСУ уразили склад боєприпасів та пункт управління дронами росіян (Getty Images)

Сили оборони України у ніч на 4 березня уразили низку логістичних об’єктів та зосередження живої сили російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Як повідомили у Генштабі, у рамках зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили:

  • склад зберігання боєприпасів поблизу Нижньої Кринки;
  • склад матеріально-технічних засобів неподалік Чистякового на тимчасово окупованій Донеччині;
  • наземний ретранслятор пункту управління ударними дронами типу "Герань"/"Гербера" в районі Чорноморського, що у тимчасово окупованому українському Криму.

Також українські військові били по скупченнях живої сили противника в околицях Березового на Дніпропетровщині та біля Покровська Донецької області.

Втрати ворога та масштаби збитків уточнюються.

Удари ЗСУ по ворожих об'єктах

Нагадаємо, 3 березня підрозділи Сил оборони України завдали серії ударів по ворожих цілях на тимчасово окупованих територіях.

Було уражено радіолокаційну станцію зі складу ЗРК С-300 (Титарівка, ТОТ Луганської обл.), а також радіолокаційну станцію виявлення повітряних цілей "Сопка-2" та РЛС 39Н6 "Каста-2Е2" у тимчасово окупованому Криму.

Днем раніше Сили оборони завдали ударів по важливих військових об’єктах РФ у Криму та на Луганщині. Під ураження потрапили рідкісні радіолокаційні станції і не тільки.

28 лютого українські військові завдали серії точних ударів по тилових об’єктах російських окупантів на захоплених територіях та у Бєлгородській області. Сили оборони уразили передовий пункт управління дивізії, численні склади з боєприпасами та паливом, а також райони зосередження живої сили ворога.

