Поражен склад боеприпасов и пункт управления дронами: детали ночных ударов ВСУ по врагу

Удары ВСУ по вражеским объектам

Напомним, 3 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли серии ударов по вражеским целям на временно оккупированных территориях.

Была поражена радиолокационная станция из состава ЗРК С-300 (Титаровка, ТОТ Луганской обл.), а также радиолокационная станция обнаружения воздушных целей "Сопка-2" и РЛС 39Н6 "Каста-2Е2" во временно оккупированном Крыму.

Днем ранее Силы обороны нанесли удары по важным военным объектам РФ в Крыму и на Луганщине. Под поражение попали редкие радиолокационные станции и не только.

28 февраля украинские военные нанесли серии точных ударов по тыловым объектам российских оккупантов на захваченных территориях и в Белгородской области. Силы обороны поразили передовой пункт управления дивизии, многочисленные склады с боеприпасами и топливом, а также районы сосредоточения живой силы врага.