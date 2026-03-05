ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Поражен склад боеприпасов и пункт управления дронами: детали ночных ударов ВСУ по врагу

10:25 05.03.2026 Чт
2 мин
Были атакованы важные объекты россиян на временно оккупированных территориях Украины
aimg Татьяна Степанова
Поражен склад боеприпасов и пункт управления дронами: детали ночных ударов ВСУ по врагу Фото: ВСУ поразили склад боеприпасов и пункт управления дронами россиян (Getty Images)

Силы обороны Украины в ночь на 4 марта поразили ряд логистических объектов и сосредоточения живой силы российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Как сообщили в Генштабе, в рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины поразили:

  • склад хранения боеприпасов вблизи Нижней Крынки;
  • склад материально-технических средств неподалеку Чистяково на временно оккупированной Донетчине;
  • наземный ретранслятор пункта управления ударными дронами типа "Герань"/"Гербера" в районе Черноморского, что во временно оккупированном украинском Крыму.

Также украинские военные били по скоплениям живой силы противника в окрестностях Березового на Днепропетровщине и возле Покровска Донецкой области.

Потери врага и масштабы ущерба уточняются.

Удары ВСУ по вражеским объектам

Напомним, 3 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли серии ударов по вражеским целям на временно оккупированных территориях.

Была поражена радиолокационная станция из состава ЗРК С-300 (Титаровка, ТОТ Луганской обл.), а также радиолокационная станция обнаружения воздушных целей "Сопка-2" и РЛС 39Н6 "Каста-2Е2" во временно оккупированном Крыму.

Днем ранее Силы обороны нанесли удары по важным военным объектам РФ в Крыму и на Луганщине. Под поражение попали редкие радиолокационные станции и не только.

28 февраля украинские военные нанесли серии точных ударов по тыловым объектам российских оккупантов на захваченных территориях и в Белгородской области. Силы обороны поразили передовой пункт управления дивизии, многочисленные склады с боеприпасами и топливом, а также районы сосредоточения живой силы врага.

