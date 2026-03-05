Поражен склад боеприпасов и пункт управления дронами: детали ночных ударов ВСУ по врагу
Силы обороны Украины в ночь на 4 марта поразили ряд логистических объектов и сосредоточения живой силы российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
Как сообщили в Генштабе, в рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины поразили:
- склад хранения боеприпасов вблизи Нижней Крынки;
- склад материально-технических средств неподалеку Чистяково на временно оккупированной Донетчине;
- наземный ретранслятор пункта управления ударными дронами типа "Герань"/"Гербера" в районе Черноморского, что во временно оккупированном украинском Крыму.
Также украинские военные били по скоплениям живой силы противника в окрестностях Березового на Днепропетровщине и возле Покровска Донецкой области.
Потери врага и масштабы ущерба уточняются.
Удары ВСУ по вражеским объектам
Напомним, 3 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли серии ударов по вражеским целям на временно оккупированных территориях.
Была поражена радиолокационная станция из состава ЗРК С-300 (Титаровка, ТОТ Луганской обл.), а также радиолокационная станция обнаружения воздушных целей "Сопка-2" и РЛС 39Н6 "Каста-2Е2" во временно оккупированном Крыму.
Днем ранее Силы обороны нанесли удары по важным военным объектам РФ в Крыму и на Луганщине. Под поражение попали редкие радиолокационные станции и не только.
28 февраля украинские военные нанесли серии точных ударов по тыловым объектам российских оккупантов на захваченных территориях и в Белгородской области. Силы обороны поразили передовой пункт управления дивизии, многочисленные склады с боеприпасами и топливом, а также районы сосредоточения живой силы врага.