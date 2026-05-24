Уражено нафтовий термінал, склади та кораблі: ЗСУ успішно відпрацювали по важливих об'єктах РФ

Підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих об'єктів російських окупантів. Уражено нафтовий термінал "Таманьнефтегаз", склади забезпечення та кораблі ворога.
Про це повідомляється РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ..
таким, уражено нафтоналивний причал нафтового терміналу "Таманьєфтегаз" (Волна, Краснодарський край, РФ). За підтверджену інформацію, пошкоджено нафтоналивний стендер.
Цей термінал є одним із ключових експортних нафтових об'єктів РФ у Чорноморському регіоні. Його потужність забезпечує перевалку до 20 млн тонн нафти й нафтопродуктів на рік. Об'єкт задіяний у забезпеченні армії держави-агресора.
Також уражено склад зберігання боєприпасів у (Міжгір'я, ТОТ АР Крим), склад матеріально-технічних засобів, склад боєприпасів та склад паливо-мастильних матеріалів противника в Білолуцькому районі Луганської області.
Крім того, утворено пункти управління дронами окупантів у районах Борисівки (Бєлгородська обл., РФ), Воскресенки (Донецької обл.) та Тьоткіного (Курська обл., РФ).
Також уражено зосередження живої сили противника в районі населеного пункту Волфінський, Курська обл., РФ).
виключно того, 23 травня у військово-морській базі "Новоросійськ" (Краснодарський край, РФ) уражено сторожовий корабель "Питливий" та ракетний катер на повітряній подушці. Ступінь пошкоджень уточнюється.
Нагадаємо, після атаки ЗСУ в ніч на 23 травня у Новоросійську спалахнули пожежі на ключових нафтових об’єктах РФ, які використовувалися для військової логістики.
Однією з головних цілей став нафтовий термінал "Шесхарис" у Новоросійську Краснодарського краю РФ. У Генштабі підтвердили влучання та пожежу на території об’єкта.
Також у районі Новоросійська був уражений резервуарний комплекс "Грушова". Після атаки там зафіксували пожежу.
У Генштабі зазначили, що нафтобаза є важливою частиною комплексу "Шесхарис" та використовується для зберігання і транспортування нафти та пального.
Окрім цього, в акваторії Чорного моря українські військові уразили район базування кораблів "тіньового флоту" РФ. Підтверджено ураження танкера CHRYSALIS.
Також у зону ураження потрапили два кораблі Чорноморського флоту РФ - фрегат "Адмірал Ессен" і ракетний корабель на повітряній подушці проєкту 1239.