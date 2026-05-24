Уражено нафтовий термінал, склади та кораблі: ЗСУ успішно відпрацювали по важливих об'єктах РФ

таким, уражено нафтоналивний причал нафтового терміналу "Таманьєфтегаз" (Волна, Краснодарський край, РФ). За підтверджену інформацію, пошкоджено нафтоналивний стендер.

Цей термінал є одним із ключових експортних нафтових об'єктів РФ у Чорноморському регіоні. Його потужність забезпечує перевалку до 20 млн тонн нафти й нафтопродуктів на рік. Об'єкт задіяний у забезпеченні армії держави-агресора.

Також уражено склад зберігання боєприпасів у (Міжгір'я, ТОТ АР Крим), склад матеріально-технічних засобів, склад боєприпасів та склад паливо-мастильних матеріалів противника в Білолуцькому районі Луганської області.

Крім того, утворено пункти управління дронами окупантів у районах Борисівки (Бєлгородська обл., РФ), Воскресенки (Донецької обл.) та Тьоткіного (Курська обл., РФ).

Також уражено зосередження живої сили противника в районі населеного пункту Волфінський, Курська обл., РФ).

виключно того, 23 травня у військово-морській базі "Новоросійськ" (Краснодарський край, РФ) уражено сторожовий корабель "Питливий" та ракетний катер на повітряній подушці. Ступінь пошкоджень уточнюється.

