Поражены нефтяной терминал, склады и корабли: ВСУ успешно отработали по важным объектам РФ

таким, поражен нефтеналивной причал нефтяного терминала "Таманьефтегаз" (Волна, Краснодарский край, РФ). По подтвержденной информации, поврежден нефтеналивной стендер.

Этот терминал является одним из ключевых экспортных нефтяных объектов РФ в Черноморском регионе. Его мощность обеспечивает перевалку до 20 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год. Объект задействован в обеспечении армии государства-агрессора.

Также поражены склад хранения боеприпасов в (Межгорье, ВОТ АР Крым), склад материально-технических средств, склад боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов противника в Белолуцком районе Луганской области.

Кроме того, созданы пункты управления дронами оккупантов в районах Борисовки (Белгородская обл., РФ), Воскресенки (Донецкой обл.) и Теткино (Курская обл., РФ).

Также поражено сосредоточение живой силы противника в районе населенного пункта Волфинский, Курская обл.)

Кроме того, 23 мая в военно-морской базе "Новороссийск" (Краснодарский край, РФ) поражены сторожевой корабль "Пытливый" и ракетный катер на воздушной подушке. Степень повреждений уточняется.