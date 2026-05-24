Поражены нефтяной терминал, склады и корабли: ВСУ успешно отработали по важным объектам РФ

Подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду важных объектов российских оккупантов. Поражены нефтяной терминал "Таманьнефтегаз", склады обеспечения и корабли врага.
Об этом сообщается РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
таким, поражен нефтеналивной причал нефтяного терминала "Таманьефтегаз" (Волна, Краснодарский край, РФ). По подтвержденной информации, поврежден нефтеналивной стендер.
Этот терминал является одним из ключевых экспортных нефтяных объектов РФ в Черноморском регионе. Его мощность обеспечивает перевалку до 20 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год. Объект задействован в обеспечении армии государства-агрессора.
Также поражены склад хранения боеприпасов в (Межгорье, ВОТ АР Крым), склад материально-технических средств, склад боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов противника в Белолуцком районе Луганской области.
Кроме того, созданы пункты управления дронами оккупантов в районах Борисовки (Белгородская обл., РФ), Воскресенки (Донецкой обл.) и Теткино (Курская обл., РФ).
Также поражено сосредоточение живой силы противника в районе населенного пункта Волфинский, Курская обл.)
Кроме того, 23 мая в военно-морской базе "Новороссийск" (Краснодарский край, РФ) поражены сторожевой корабль "Пытливый" и ракетный катер на воздушной подушке. Степень повреждений уточняется.
Напомним, после атаки ВСУ в ночь на 23 мая в Новороссийске вспыхнули пожары на ключевых нефтяных объектах РФ, которые использовались для военной логистики.
Одной из главных целей стал нефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске Краснодарского края РФ. В Генштабе подтвердили попадание и пожар на территории объекта.
Также в районе Новороссийска был поражен резервуарный комплекс "Грушевая". После атаки там зафиксировали пожар.
В Генштабе отметили, что нефтебаза является важной частью комплекса "Шесхарис" и используется для хранения и транспортировки нефти и топлива.
Кроме этого, в акватории Черного моря украинские военные поразили район базирования кораблей "теневого флота" РФ. Подтверждено поражение танкера CHRYSALIS.
Также в зону поражения попали два корабля Черноморского флота РФ - фрегат "Адмирал Эссен" и ракетный корабль на воздушной подушке проекта 1239.