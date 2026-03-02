Уражено кораблі та нафтові об'єкти РФ: СБУ влаштувала атаку на порт "Новоросійськ"

Служба безпеки України спільно з іншими складовими Сил оборони уразила військові кораблі, системи ППО та нафтову інфраструктуру РФ в порту "Новоросійськ".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела в СБУ.
Читайте також: Понад 1200 км від кордону: дрони СБУ вдарили по вузлу нафтопроводу "Дружба" в Татарстані
Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно із іншими складовими Сил оборони (ДПСУ, ГУР, СБС та ССО) влаштували "бавовну" на військових і нафтових об’єктах порту "Новоросійськ", які залучені у війну проти України.
За попередніми даними, безпілотники СБУ уразили:
Повідомляється, що з ночі в порту палає масштабна пожежа.
В СБУ наголосили, що цей термінал є одним із найбільших нафтоналивних комплексів із перевалки нафти й нафтопродуктів на півдні РФ. Він забезпечує паливом російські угруповання, які воюють в Україні.
"СБУ продовжує системну роботу з послаблення військового, фінансового та логістичного потенціалу ворога. Кожна така спецоперація безпосередньо впливає на здатність росіян вести бойові дії та отримувати нафтодоларові надходження до бюджету. Сезон весняних "бавовн" розпочато", - повідомило джерело.
Нагадаємо, у середині листопада 2025 року, СБУ та Сили безпеки оборони України теж вразили порт "Новоросійськ", через який Кремль експортує нафту та газ.
Унаслідок атаки було пошкоджено нафтоналивні стендери на причалах, трубопровідну інфраструктуру та насосні установки. Також на об'єкті була пожежа.
Крім того, в ніч на 25 листопада Україна теж атакувала Новоросійськ. Під ударами були нафтоналивний термінал і великий десантний корабель.