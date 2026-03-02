Поражены корабли и нефтяные объекты РФ: СБУ устроила атаку на порт "Новороссийск"

Служба безопасности Украины совместно с другими составляющими Сил обороны поразила военные корабли, системы ПВО и нефтяную инфраструктуру РФ в порту "Новороссийск".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в СБУ.
Читайте также: Более 1200 км от границы: дроны СБУ ударили по узлу нефтепровода "Дружба" в Татарстане
Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с другими составляющими Сил обороны (ГПСУ, ГУР, СБС и ССО) устроили "бавовну" на военных и нефтяных объектах порта "Новороссийск", которые вовлечены в войну против Украины.
По предварительным данным, беспилотники СБУ поразили:
Сообщается, что с ночи в порту пылает масштабный пожар.
В СБУ отметили, что этот терминал является одним из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге РФ. Он обеспечивает топливом российские группировки, которые воюют в Украине.
"СБУ продолжает системную работу по ослаблению военного, финансового и логистического потенциала врага. Каждая такая спецоперация непосредственно влияет на способность россиян вести боевые действия и получать нефтедолларовые поступления в бюджет. Сезон весенней "бавовны" начат", - сообщил источник.
Напомним, в середине ноября 2025 года, СБУ и Силы безопасности обороны Украины тоже поразили порт "Новороссийск", через который Кремль экспортирует нефть и газ.
В результате атаки были повреждены нефтеналивные стендеры на причалах, трубопроводная инфраструктура и насосные установки. Также на объекте был пожар.
Кроме того, в ночь на 25 ноября Украина тоже атаковала Новороссийск. Под ударами были нефтеналивной терминал и большой десантный корабль.