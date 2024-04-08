Ураження обладнання зв'язку і авто військових. МАГАТЕ уточнило наслідки ударів дронів на ЗАЕС

В Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) оновили дані про наслідки атаки безпілотників по території Запорізької АЕС, яку контролюють російські окупанти. Зокрема, було уражено обладнання спостереження та зв'язку, а також військова автівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МАГАТЕ .

Відповідний звіт Агентства про вчорашній інцидент через детонацію БПЛА на території Запорізької АЕС було оновлено сьогодні, 8 квітня.

Зазначається, що на даний момент "немає жодних ознак пошкодження критично важливих систем ядерної безпеки або безпеки на майданчику" станції.

"Однак військові удари стали ще одним яскравим нагадуванням про постійні загрози для ЗАЕС та інших ядерних об'єктів під час збройного конфлікту, незважаючи на зусилля МАГАТЕ зменшити ризик серйозної аварії, яка може завдати шкоди людям і навколишньому середовищу в Україні та за її межами", - наголошує Агентство.

У звіті йдеться про те, що після отримання інформації від окупаційної "адміністрації" на ЗАЕС про атаки дронів експерти МАГАТЕ відправилися оглянути три постраждалі місця.

"Їм вдалося підтвердити фізичний вплив вибухів безпілотників, у тому числі в одному з шести реакторних корпусів об'єкта, де, здавалося, було уражено обладнання спостереження та зв'язку. Перебуваючи на даху реактора 6-го блоку російські військові стріляли по безпілотнику, що наближався. Після цього стався вибух біля корпусу реактора", - пишуть в Агентстві

Команда МАГАТЕ повідомила, що вони спостерігали уламки дронів "у цьому та двох інших місцях падіння".

"На одному з них біля лабораторії вони побачили плями крові поряд із пошкодженим військовим транспортним засобом матеріально-технічного забезпечення, що вказує на принаймні одну втрату", - йдеться у заяві.

Крім того, за словами експертів, протягом дня на місці вони чули вибухи та стрілянину, а ще - кілька артилерійських пострілів поблизу заводу.

"Хоча команда наразі не помітила будь-яких структурних пошкоджень систем, конструкцій і компонентів, важливих для ядерної безпеки або безпеки станції, вони повідомили про спостереження незначного поверхневого опіку верхньої частини даху купола реактора блоку 6 і подряпин на бетонній плиті, що підтримує резервуари первинного зберігання підживлювальної води", - розповіли в МАГАТЕ.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що 7 квітня в Міжнародному агентстві з атомної енергії розповіли про атаку невідомого безпілотника по території та одному з захисних куполів окупованої Запорізької АЕС.

При цьому російська корпорація "Росатом" звинуватила ЗСУ в начебто трьох атаках дронів на ЗАЕС, однак, як писало Reuters, у Головному управленні розвідки Міноборони України відкидають звинувачення окупантів, та озвучують припущення, що це справа рук самих росіян.

Ситуація на ЗАЕС та обстріли

Нагадаємо, кілька днів тому, 4 квітня, внаслідок російських обстрілів з артилерії відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС - Феросплавна". Через неї ЗАЕС отримувала живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб.

Тоді у МАГАТЕ зазначили, що відключення сталося після низки артилерійських залпів у районі станції. Пізніше, 6 квітня, станцію вдалося підключити до другої лінії живлення.

Нагадаємо також, раніше МАГАТЕ зазначило, що російські окупанти ведуть обстріли з території ЗАЕС.

Додамо також, що на початку березня біля Запорізької АЕС були вибух та стрілянина.