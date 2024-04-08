Поражено оборудования связи и авто военных. МАГАТЭ уточнило последствия ударов дронов на ЗАЭС

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) обновили данные о последствиях атаки беспилотников по территории Запорожской АЭС, которую контролируют российские оккупанты. В частности, было поражено оборудование наблюдения и связи, а также военный автомобиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МАГАТЭ .

Соответствующий отчет Агентства о вчерашнем инциденте из-за детонации БПЛА на территории Запорожской АЭС был обновлен сегодня, 8 апреля.

Отмечается, что на данный момент нет никаких признаков повреждения критически важных систем ядерной безопасности или безопасности на площадке станции.

"Однако военные удары стали еще одним ярким напоминанием о постоянных угрозах для ЗАЭС и других ядерных объектов во время вооруженного конфликта, несмотря на усилия МАГАТЭ снизить риск серьезной аварии, которая может нанести вред людям и окружающей среде в Украине и за ее пределами", - подчеркивает Агентство.

В отчете говорится, что после получения информации от оккупационной "администрации" на ЗАЭС об атаках дронов эксперты МАГАТЭ отправились осмотреть три пострадавших места.

"Им удалось подтвердить физическое влияние взрывов беспилотников, в том числе в одном из шести реакторных корпусов объекта, где, казалось, было поражено оборудование наблюдения и связи. Находясь на крыше реактора 6-го блока, российские военные стреляли по беспилотнику, который приближался. После этого произошел взрыв около корпуса реактора", - пишут в Агентстве

Команда МАГАТЭ сообщила, что они наблюдали обломки дронов "в этом и двух других местах падения".

"На одном из них возле лаборатории они увидели пятна крови рядом с поврежденным военным транспортным средством материально-технического обеспечения, что указывает по крайней мере на одну потерю", - говорится в заявлении.

Кроме того, по словам экспертов, в течение дня на месте они слышали взрывы и стрельбу, а еще несколько артиллерийских выстрелов вблизи завода.

"Хотя команда пока не заметила каких-либо структурных повреждений систем, конструкций и компонентов, важных для ядерной безопасности или безопасности станции, они сообщили о наблюдении незначительного поверхностного ожога верхней части крыши купола реактора блока 6 и царапин на бетонной плите, поддерживающей резервуары первичного хранения подпиточной воды", - рассказали в МАГАТЭ.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что 7 апреля в Международном агентстве по атомной энергии рассказали об атаке неизвестного беспилотника по территории и одном из защитных куполов оккупированной Запорожской АЭС.

При этом российская корпорация "Росатом" обвинила ВСУ в якобы трех атаках дронов на ЗАЭС, однако, как писало Reuters, в Главном управлении разведки Минобороны Украины отвергают обвинения оккупантов, и озвучивают предположение, что это дело рук самих россиян.

Ситуация на ЗАЭС и обстрелы

Напомним, несколько дней назад, 4 апреля, в результате российских обстрелов из артиллерии отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС - Ферросплавная". Через нее ЗАЭС получала питание от украинской энергосистемы для обеспечения потребностей.

Тогда в МАГАТЭ отметили, что отключение произошло после ряда артиллерийских залпов в районе станции. Позже, 6 апреля, станцию удалось подключить ко второй линии питания.

Напомним также, ранее МАГАТЭ отметило, что российские кафиры ведут обстрелы с территории ЗАЭС.

Добавим, что в начале марта возле Запорожской АЭС были взрыв и стрельба.