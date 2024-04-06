ЗАЕС вдалося підключити до другої лінії живлення після обстрілів РФ

Українські енергетики змогли під'єднати ЗАЕС до другої лінії живлення після артилерійського обстрілу російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".

"Сьогодні, 6 квітня о 18:09 зусиллями українських фахівців відновлено роботу лінії електропередачі "Запорізька ТЕС - Феросплавна" напругою 330 кВ, яка після обстрілів російськими окупантами була в ремонті", - сказано у повідомленні "Енергоатому".

Як розповіли у відомстві, ця лінія разом з лінією "Запорізька АЕС - Дніпровська" з напругою 750 кВ зʼєднує станцію з об’єднаною енергосистемою України та забезпечує живлення її власних потреб.

Раіше повідомлялось, що відключення зовнішньої повітряної лінії ПЛ-330кВ на Запорізькій атомній електростанції сталося після того, як у районі станції пролунали залпи артилерії.

Що передувало

Нагадаємо, 4 квітня вранці в "Енергоатомі" заявили про те, що Запорізька АЕС перебуває під загрозою блекауту. Це сталося через те, що російські обстріли призвели до відключення зовнішньої повітряної лінії ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС - Феросплавна".

У компанії наголошували, що це вкотре загрожує настанням аварійної ситуації на тимчасово окупованій ЗАЕС.

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