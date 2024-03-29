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Росіяни обстрілюють Україну з території ЗАЕС, - МАГАТЕ

Запоріжжя, П'ятниця 29 березня 2024 01:46
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Росіяни обстрілюють Україну з території ЗАЕС, - МАГАТЕ Фото: гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що експерти організації, перебуваючи на Запорізькій АЕС, чули вибухи на різній відстані від станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МАГАТЕ.

За словами експертів, вибухи були щодня протягом останнього тижня на різній відстані від станції.

"Кілька разів звуки, мабуть, доносилися поблизу об'єкта, імовірно від вихідного артилерійського вогню", - написано в заяві Гроссі.

Вночі 22 та 27 березня, за словами інспекторів організації, поблизу станції було чути стрілянину зі стрілецької зброї. Крім того, на станції спрацював сигнал повітряної тривоги.

"Вчора на об'єкті спрацювала повітряна тривога, через що запланований візит групи МАГАТЕ на встановлення сухого відпрацьованого палива ЗАЕС було відкладено до пізнішого вечора того ж дня", - заявив гендиректор МАГАТЕ.

Ситуація на ЗАЕС

Раніше ми писали, що 23 березня ЗАЕС опинилася на межі блекауту вдруге за добу.

До речі, за словами МАГАТЕ, росіяни навмисне відкладають ремонт на ЗАЕС.

Також на початку березня біля Запорізької АЕС були вибух та стрілянина.

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Запорізька АЕС МАГАТЕ
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