Ураження корабля ВМС ЗСУ: кількість загиблих зросла, тривають рятувальні операції

Фото: росіяни атакували український корабель (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Внаслідок ворожого удару по кораблю Військово-Морських сил України загинули двоє військовослужбовців. Пошуково-рятувальні роботи досі тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ВМС ЗСУ капітан 2 рангу Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

Плетенчук повідомив, що внаслідок ворожого удару по кораблю Військово-Морських сил ЗСУ загинули двоє військовослужбовців.

"На жаль, ми маємо другого загиблого. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Звісно ми знайдемо всіх наших зниклих. Так само кілька військовослужбовців дістали поранення. Але більшість екіпажу перебуває в безпеці", - сказав він.

Речник ВМС ЗСУ зазначив, що не може підтвердити інформацію про те, що корабель затонув і наразі тривають дії з порятунку життя, тому поки що подробиць надати не можуть.

"Важко спрогнозувати скільки триватиме, це складна робота. Як тільки ми закінчимо, зможемо повідомити", - пояснив він.

Плетенчук також зазначив, що росіяни мали морські дрони й до широкомасштабного вторгнення, і вже протягом останніх років розробляли методи їх застосування.

"Тому я не можу сказати, що це стало чимось новим. До цього не було успішних застосувань, щоб росіяни могли про них говорити", - зауважив речник ВМС ЗСУ.

Росія вдарила по кораблю ВМС України

Нагадаємо, що вчора вдень речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук підтвердив інформацію стосовно ураження російськими військами одного з кораблів ВМС.

Станом на вчорашній день було відомо, що один з моряків загинув.

Варто додати, що про враження корабля напередодні заявило російське Міністерство оборони. За словами агресора, окупанти здійснили атаку із застосуванням швидкохідного безекіпажного катера в гирлі річки Дунай.

Варто додати, що ще на початку липня керівник ГУР Кирило Буданов говорив, що окупанти намагались атакувати місто Південне Одеської області експериментальними морськими дронами.

Однак, тоді російські дрони вибухнули ще у територіальних водах ворога.

