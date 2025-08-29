Ураження корабля ВМС ЗСУ: кількість загиблих зросла, тривають рятувальні операції

Плетенчук повідомив, що внаслідок ворожого удару по кораблю Військово-Морських сил ЗСУ загинули двоє військовослужбовців.

"На жаль, ми маємо другого загиблого. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Звісно ми знайдемо всіх наших зниклих. Так само кілька військовослужбовців дістали поранення. Але більшість екіпажу перебуває в безпеці", - сказав він.

Речник ВМС ЗСУ зазначив, що не може підтвердити інформацію про те, що корабель затонув і наразі тривають дії з порятунку життя, тому поки що подробиць надати не можуть.

"Важко спрогнозувати скільки триватиме, це складна робота. Як тільки ми закінчимо, зможемо повідомити", - пояснив він.

Плетенчук також зазначив, що росіяни мали морські дрони й до широкомасштабного вторгнення, і вже протягом останніх років розробляли методи їх застосування.

"Тому я не можу сказати, що це стало чимось новим. До цього не було успішних застосувань, щоб росіяни могли про них говорити", - зауважив речник ВМС ЗСУ.