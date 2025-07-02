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РФ намагалась атакувати Одеську область експериментальними морськими дронами, - Буданов

Середа 02 липня 2025 12:16
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РФ намагалась атакувати Одеську область експериментальними морськими дронами, - Буданов Фото: Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація (РФ) намагалась атакувати місто Південне Одеської області експериментальними морськими дронами, але ті вибухнули ще у територіальних водах ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, якого цитує "Укрінформ".

"На початку червня вони намагалися застосувати експериментальні моделі (морських дронів, - ред.), але результату не показали. Вони здетонували у їхніх водах, до наших територіальних вод навіть не дійшли", - заявив Буданов.

За його словами, безпілотники йшли на місто Південне, але "їх спіткала невдача".

Морські дрони

Морські дрони відіграли важливу роль у протидії російським військовим кораблям, зокрема акваторії Чорного моря та поблизу Криму. Вони здатні нести вибухівку та діяти на великій відстані, що дозволяло нашим бійцям вражати цілі навіть у глибокому тилу противника без ризику для особового складу.

Відомими також стали операції з ураження російських суден біля Севастополя. Завдяки їм Росія була змушена змінити тактику в Чорному морі та зменшити активність флоту поблизу узбережжя України.

Тим часом у Книзі рекордів України було зафіксовано п'ять бойових рекордів, яких ГУР досягло завдяки застосуванню сімейства морських дронів MAGURA.

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