РФ намагалась атакувати Одеську область експериментальними морськими дронами, - Буданов

Російська Федерація (РФ) намагалась атакувати місто Південне Одеської області експериментальними морськими дронами, але ті вибухнули ще у територіальних водах ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, якого цитує "Укрінформ".

За його словами, безпілотники йшли на місто Південне, але "їх спіткала невдача".

"На початку червня вони намагалися застосувати експериментальні моделі (морських дронів, - ред.), але результату не показали. Вони здетонували у їхніх водах, до наших територіальних вод навіть не дійшли", - заявив Буданов.

Морські дрони

Морські дрони відіграли важливу роль у протидії російським військовим кораблям, зокрема акваторії Чорного моря та поблизу Криму. Вони здатні нести вибухівку та діяти на великій відстані, що дозволяло нашим бійцям вражати цілі навіть у глибокому тилу противника без ризику для особового складу.

Відомими також стали операції з ураження російських суден біля Севастополя. Завдяки їм Росія була змушена змінити тактику в Чорному морі та зменшити активність флоту поблизу узбережжя України.

Тим часом у Книзі рекордів України було зафіксовано п'ять бойових рекордів, яких ГУР досягло завдяки застосуванню сімейства морських дронів MAGURA.

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