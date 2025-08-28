Росія вдарила по кораблю ВМС України: один загиблий, ще шукають моряків

Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук підтвердив інформацію стосовно ураження російськими військами одного з кораблів ВМС. Один моряк загинув, ще кількох шукають.

Про це Плетенчук сказав в коментарі РБК-Україна .

"Ми підтверджуємо факт удару по кораблю, наразі триває усунення наслідків атаки. Переважна частина екіпажу перебуває в безпеці. Продовжується пошук кількох військових моряків. На жаль, один член екіпажу загинув, кілька поранено", - сказав він виданню.

Зазначимо, що про враження корабля напередодні заявило російське Міністерство оборони. Агресор стверджує, що здійснив атаку із застосуванням швидкохідного безекіпажного катера в гирлі річки Дунай.

Ворог заявив, що атакував середній розвідувальний корабель "Сімферополь" ВМС України та стверджує, що "наслідок атаки український корабель затонув".

Що відомо про корабель "Сімфероополь"

Це середній розвідувальний корабель Військово-Морських Сил України.

Корабель проекту "Лагуна" (радіоелектронної розвідки на базі СРТМ проекту 502ЕМ). Побудований на ПАТ "Кузня на Рибальському". Спущений на воду 23 квітня 2019 року.

У грудні 2020 отримав назву "Сімферополь" на честь корабля-попередника СРЗК/КУ "Сімферополь".

Наприкінці березня-початку квітня 2021 року розвідувальний корабель "Сімферополь" пройшов черговий етап державних випробувань у відкритому морі. Під час навчань корабель відпрацьовував маневр ухилення від вогню противника з відстрілом пасивних перешкод в оптичному, інфрачервоному та радіолокаційному діапазоні.

13 жовтня 2021 року разом з іншими плавзасобами корабель участь у пошуково-рятувальній операції з порятунку судна розмагнічування "Балта", що зазнало лиха поблизу острова Зміїний.

Призначення корабля - ведення радіо-, радіотехнічної, радіолокаційної та оптико-електронної розвідки.

Максимальна дальність виявлення джерел радіовипромінювання до 450 км, одночасно може відстежувати до 200 надводних, повітряних і берегових цілей.

В липні 2023 року корабель було озброєно 30-мм артилерійською установкою АК-306.