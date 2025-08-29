RU

Поражение корабля ВМС ВСУ: количество погибших возросло, продолжаются спасательные операции

Фото: россияне атаковали украинский корабль (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

В результате вражеского удара по кораблю Военно-Морских сил Украины погибли двое военнослужащих. Поисково-спасательные работы до сих пор продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ВМС ВСУ капитан 2 ранга Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

Плетенчук сообщил, что в результате вражеского удара по кораблю Военно-Морских сил ВСУ погибли двое военнослужащих.

"К сожалению, мы имеем второго погибшего. Продолжаются поисково-спасательные работы. Конечно мы найдем всех наших пропавших. Так же несколько военнослужащих получили ранения. Но большинство экипажа находится в безопасности", - сказал он.

Представитель ВМС ВСУ отметил, что не может подтвердить информацию о том, что корабль затонул и сейчас продолжаются действия по спасению жизни, поэтому пока подробностей предоставить не могут.

"Трудно спрогнозировать сколько продлится, это сложная работа. Как только мы закончим, сможем сообщить", - пояснил он.

Плетенчук также отметил, что россияне имели морские дроны и до широкомасштабного вторжения, и уже в течение последних лет разрабатывали методы их применения.

"Поэтому я не могу сказать, что это стало чем-то новым. До этого не было успешных применений, чтобы россияне могли о них говорить", - отметил представитель ВМС ВСУ.

Россия ударила по кораблю ВМС Украины

Напомним, что вчера днем представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук подтвердил информацию о поражении российскими войсками одного из кораблей ВМС.

По состоянию на вчерашний день было известно, что один из моряков погиб.

Стоит добавить, что о поражении корабля накануне заявило российское Министерство обороны. По словам агрессора, оккупанты совершили атаку с применением быстроходного безэкипажного катера в устье реки Дунай.

Стоит добавить, что еще в начале июля руководитель ГУР Кирилл Буданов говорил, что оккупанты пытались атаковать город Южное Одесской области экспериментальными морскими дронами.

Однако, тогда российские дроны взорвались еще в территориальных водах врага.

