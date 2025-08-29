Поражение корабля ВМС ВСУ: количество погибших возросло, продолжаются спасательные операции

Плетенчук сообщил, что в результате вражеского удара по кораблю Военно-Морских сил ВСУ погибли двое военнослужащих.

"К сожалению, мы имеем второго погибшего. Продолжаются поисково-спасательные работы. Конечно мы найдем всех наших пропавших. Так же несколько военнослужащих получили ранения. Но большинство экипажа находится в безопасности", - сказал он.

Представитель ВМС ВСУ отметил, что не может подтвердить информацию о том, что корабль затонул и сейчас продолжаются действия по спасению жизни, поэтому пока подробностей предоставить не могут.

"Трудно спрогнозировать сколько продлится, это сложная работа. Как только мы закончим, сможем сообщить", - пояснил он.

Плетенчук также отметил, что россияне имели морские дроны и до широкомасштабного вторжения, и уже в течение последних лет разрабатывали методы их применения.

"Поэтому я не могу сказать, что это стало чем-то новым. До этого не было успешных применений, чтобы россияне могли о них говорить", - отметил представитель ВМС ВСУ.