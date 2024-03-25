Ураження кораблів "Ямал" та "Азов": у ЗСУ розповіли про наслідки для окупантів

Як зазначила Гуменюк, ураження російських військових десантних кораблів має для окупантів декілька факторів впливу, таких як логістика та здатність управління військами.

"Відповідно відбувається переорієнтування в управлінні військами, переорієнтування сил і засобів, оскільки втрачені конкретні керівники. Крім того, це потужний морально-психологічний удар по війську в цілому. Коли вони відчувають, що навіть у таких глибоких тилах відбувається потужна робота Сил оборони, і втручання в подальший розвиток бойових дій", - підкреслила Гуменюк.

Вона додала, що в українських захисників ще багато роботи та відповідних об'єктів.

"Те що логістика, зокрема, флоту, знову виявилася під ударом, – це знов-таки може скувати корабельно-катерний склад і змусити його залишатися в пункті базування якомога довше", - сказала спікерка.