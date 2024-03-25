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Ураження кораблів "Ямал" та "Азов": у ЗСУ розповіли про наслідки для окупантів

Фото: прессекретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Внаслідок удару українськими військовими по великих десантних кораблях "Ямал" та "Азов" суттєво постраждали російські логістика та управління військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Як зазначила Гуменюк, ураження російських військових десантних кораблів має для окупантів декілька факторів впливу, таких як логістика та здатність управління військами. 

"Відповідно відбувається переорієнтування в управлінні військами, переорієнтування сил і засобів, оскільки втрачені конкретні керівники. Крім того, це потужний морально-психологічний удар по війську в цілому. Коли вони відчувають, що навіть у таких глибоких тилах відбувається потужна робота Сил оборони, і втручання в подальший розвиток бойових дій", - підкреслила Гуменюк.

Вона додала, що в українських захисників ще багато роботи та відповідних об'єктів.

"Те що логістика, зокрема, флоту, знову виявилася під ударом, – це знов-таки може скувати корабельно-катерний склад і змусити його залишатися в пункті базування якомога довше", - сказала спікерка.

Вибухи у Криму

Нагадаємо, ввечері 23 березня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, зокрема, у Севастополі.

У мережі писали про нібито роботу ППО, а окупанти перекрили Кримський міст. Як повідомляли місцеві жителі, у Козачій бухті у Севастополі виникла пожежа.

OSINT-аналітики зазначали, що у Севастополі міг бути уражений великий вузол зв'язку Чорноморського флоту Росії.

Вночі у Криму теж лунали вибухи. Місцеві Telegram-канали писали, що у Гвардійському горіла нафтобаза, яку використовують росіяни.

Зранку, 24 березня з'явилась інформація про те, що Силам оборони України вдалось уразити в Севастополі два десантні кораблі РФ та центр зв'язку.

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