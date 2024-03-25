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Поражение кораблей "Ямал" и "Азов": в ВСУ рассказали о последствиях для оккупантов

Фото: пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В результате удара украинскими военными по большим десантным кораблям "Ямал" и "Азов" существенно пострадали российские логистика и управление войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Как отметила Гуменюк, поражение российских военных десантных кораблей имеет для оккупантов несколько факторов влияния, таких как логистика и способность управления войсками.

"Соответственно происходит переориентация в управлении войсками, переориентация сил и средств, поскольку утрачены конкретные руководители. Кроме того, это мощный морально-психологический удар по войску в целом. Когда они чувствуют, что даже в таких глубоких тылах происходит мощная работа Сил обороны и вмешательство в дальнейшем развитии боевых действий", - подчеркнула Гуменюк.

Она добавила, что у украинских защитников еще много работы и объектов.

"То, что логистика, в частности, флота, снова оказалась под ударом, - это опять-таки может сковать корабельно-катерный состав и заставить его оставаться в пункте базирования как можно дольше", - сказала спикер.

Взрывы в Крыму

Напомним, вечером 23 марта во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, в частности, в Севастополе.

В сети писали о якобы работе ПВО, а оккупанты перекрыли Крымский мост. Как сообщали местные жители, в Казачьей бухте в Севастополе возник пожар.

OSINT-аналитики отмечали, что в Севастополе мог быть поражен большой узел связи Черноморского флота России.

Ночью в Крыму тоже раздавались взрывы. Местные Telegram-каналы писали, что в Гвардейском горела нефтебаза, которую используют россияне.

Утром, 24 марта, появилась информация о том, что Силам обороны Украины удалось поразить в Севастополе два десантных корабля РФ и центр связи.

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