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Уражені НПЗ, місця зберігання "Шахедів" й не тільки. Генштаб підтвердив нічні удари по РФ

Ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом останніх днів Сили оборони України здійснили низку успішних ударів по важливих об'єктах на території Російської Федерації. Були уражені нафтопереробні заводи (НПЗ), місця зберігання "Шахедів" й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Ніч на 20 червня

Підрозділи ЗСУ та Служби безпеки України (СБУ) уразили: 

  • склад пально-мастильних матеріалів ворога в Тамбовській області; 
  • нафтобазу "Енемська" в Республіці Адигея.

В районі нафтобази було зафіксовано щонайменше п'ять вибухів. Після цього там почалася пожежа. 

Зокрема підтверджено, що під час удару по складу пально-мастильних матеріалів в Тамбовській області було пошкоджено як мінімум одну ємність із нафтопродуктами

Ніч на 21 червня 

Безпілотники атакували Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи. 

Зокрема були уражені радіолокаційні станції й центри радіолокаційної розвідки російських терористів в Брянській області та тимчасово окупованому Криму.

Ба більше, сьогодні вночі у Краснодарському краї були уражені:

  • місця зберігання й підготовки до застосування Shahed-136; 
  • навчальні корпуси, пункти управління та зв'язку розрахунків "Шахедів". 

Внаслідок удару була зафіксована серія вибухів, а також пожежа з подальшою детонацією

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та припинити збройну агресію Росії проти України", - додали у Генштабі. 

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