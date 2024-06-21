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У Росії дронами атакували Краснодарський край: що відомо

П'ятниця 21 червня 2024 03:19
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У Росії дронами атакували Краснодарський край: що відомо Фото: російські пожежники (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 21 червня відразу кілька муніципалітетів Краснодарського краю РФ атакували дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.

Так, у районі селища Афіпський у Краснодарському краї прогриміло понад десять вибухів. За словами місцевих жителів, перші вибухи пролунали приблизно о 1:40 ночі, перед цим було чутно характерний звук прольоту БпЛА. Після кількох гучних хлопків почався спалах у районі місцевої ТЕЦ.

Також у мережі повідомляли про атаку дронів у Єйську. Після атак БПЛА місцеві канали писали про пожежу, зазначивши, що у місті розташований військовий аеродром.

Крім того, вибухи були чутні в Краснодарі, Сіверському районі краю, Енемі та селищі Яблонський в Адизі.

Згодом з офіційною інформацією виступив Оперативний штаб Краснодарського краю РФ. Там заявили, що вночі піддалися масованій атаці - Темрюкський район, Єйський і Сіверський райони. В результаті роботи ППО дрони були нібито збиті.

"У Темрюкському районі уламки впали на гостьовий будинок у п. Хвиля.
Загиблих та постраждалих немає. Постояльців готелю евакуювали. Серйозних руйнувань інфраструктури немає. На місці працюють служби екстреного реагування.

Також атаку безпілотників було відбито в Єйському районі. Потерпілих із боку цивільного населення та руйнувань цивільної інфраструктури немає. На місці працюють оперативні спецслужби. Інформація уточнюється.

Також внаслідок роботи ППО у селищі Афіпському збиті ворожі БПЛА. Руйнувань немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що США дозволили Україні використовувати американську зброю для ударів по будь-яких російських цілях , які атакують країну зі своєї території. Тепер удари не обмежуються лише тими військами РФ, що у районі Харкова.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США постачатиме Україні ракети Patriot і NASAMS прискореними темпами, щоб країна могла захистити свою інфраструктуру, яку РФ намагається знищити до зими.

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