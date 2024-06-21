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Поражены НПЗ, места хранения "Шахедов" и не только. Генштаб подтвердил ночные удары по РФ

Иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В течение последних дней Силы обороны Украины осуществили ряд успешных ударов по важным объектам на территории Российской Федерации. Были поражены нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), места хранения "Шахедов" и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ночь на 20 июня

Подразделения ВСУ и Службы безопасности Украины (СБУ) поразили:

  • состав горюче-смазочных материалов врага в Тамбовской области;
  • нефтебазу "Энемская" в Республике Адыгея.

В районе нефтебазы было зафиксировано по меньшей мере пять взрывов. После этого там начался пожар. 

В частности подтверждено, что во время удара по складу горюче-смазочных материалов в Тамбовской области была повреждена как минимум одна емкость с нефтепродуктами

Ночь на 21 июня

Беспилотники атаковали Афипский, Ильский, Краснодарский и Астраханский нефтеперерабатывающие заводы. 

В частности были поражены радиолокационные станции и центры радиолокационной разведки российских террористов в Брянской области и временно оккупированном Крыму.

Более того, сегодня ночью в Краснодарском крае были поражены:

  • места хранения и подготовки к применению Shahed-136;
  • учебные корпуса, пункты управления и связи расчетов "Шахедов". 

В результате удара была зафиксирована серия взрывов, а также пожар с последующей детонацией

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и прекратить вооруженную агрессию России против Украины", - добавили в Генштабе. 

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