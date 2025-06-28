Уран в обмін на санкції? Віткофф днями має провести переговори з Іраном, - NBC News

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф найближчим часом планує провести переговори з Іраном, пропонуючи Тегерану нову ядерну угоду. США вимагають від Тегерану припинити збагачувати уран - а натомість пропонуватимуть значне послаблення санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
Зазначається, що в Ірану, можливо, все ще залишилася деяка кількість збагаченого урану, який іранські війська встигли вивезти з ядерних об'єктів ще до бомбардувань з боку США.
Також в Ірану може залишатися високотехнологічне обладнання, невиявлені тунелі та бункери. Усі ці наявні ресурси теоретично можуть дозволити Тегерану все ж спробувати створити ядерну бомбу.
Проте окрім обладнання, запасів урану та спеціалістів виникає ще одна проблема. Головним завданням буде приховати цю діяльність від Ізраїлю, який почувається у небі та в тилу іранців як удома. Створювати бомбу доведеться у дуже суворій таємниці, в іншому випадку це буде ще один провал.
"Ізраїль неодноразово демонстрував, що може уникати заходів безпеки Ірану, викривати його таємну ядерну діяльність... Ізраїльські ВПС фактично знищили протиповітряну оборону Ірану. Наразі Іран не може захистити жодну ціль на своїй території, особливо ймовірні ядерні об'єкти, від бомбардувань США чи Ізраїлю" - пояснило видання.
У випадку, якщо Іран прийме рішення створити ядерну зброю попри все, то це буде в першу чергу політичне рішення. Офіційно режим аятол відмовився від військової ядерної програми у 2003 році. З того моменту Тегеран розвивав те, що називав "цивільною ядерною програмою" та відкидав будь-які звинувачення у тому, що вона має військове спрямування.
Парадокс полягає у тому, що саме після атаки з боку Ізраїлю та США Іран може замислитися над тим, що йому реально потрібна ядерна зброя. Оскільки з категорії "просто потужне озброєння" ядерна бомба перейде у категорію "потрібна для виживання країни зброя".
"Іран має всі підстави, виходячи з того, що щойно сталося, стверджувати, що нам потрібна бомба, думаючи "якщо ми її матимемо, до нас ставитимуться інакше", - пояснив виданню старший науковий співробітник аналітичного центру Інституту Близького Сходу Марвін Вайнбаум.
За даними Пентагону, 22 червня ракетно-бомбові удари американських повітряних та морських сил повністю знищили ядерну програму Ірану. Проте на думку європейської розвідки, Іран встиг вивести збагачений уран.
Попри те, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив про "масштабні та серйозні пошкодження" ядерних об'єктів Ірану, припускається, що все не так погано, як хоче показати Тегеран. Наприклад, Іран не пустить інспекторів ООН на ядерні об'єкти, щоб оцінити їхній стан, співробітництво з МАГАТЕ взагалі згортає. А на ядерному об'єкті у Фордо помітили будівельників, які відновлюють споруду.
Президент США Дональд Трамп після всіх цих новин не виключив, що висуне Ірану жорсткіші умови на переговорах щодо ядерної програми. Зокрема, вони будуть містити вимогу передати Сполученим Штатам усі запаси збагаченого урану.
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