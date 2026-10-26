На Уралі зійшов з рейок вантажний поїзд, спалахнули вагони з пальним

Подія трапилася на перегоні Решети-Седельниково в муніципальному окрузі Єкатеринбурга. Внаслідок сходження з рейок 39 вагонів загорілися сім цистерн, а площа пожежі сягнула 1,5 тис. квадратних метрів.

Екстрені служби розчепили палаючі вагони, а вцілілі відігнали на безпечну відстань. Рух на цій ділянці залізниці призупинили через пошкодження сусідньої колії, пасажирські поїзди цим маршрутом не курсують.

За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. У районі загоряння профільні фахівці планують провести перевірку якості повітря.