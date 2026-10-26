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На Уралі зійшов з рейок вантажний поїзд, спалахнули вагони з пальним

12:20 26.10.2026 Пн
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: на Уралі зійшов з рейок вантажний поїзд (МНС Росії)

В ніч на понеділок, 26 жовтня, поблизу Єкатеринбурга сталася масштабна аварія вантажного поїзда. З рейок зійшли майже чотири десятки вагонів, сім цистерн загорілися.

Про це заявили у ГУ МНС у Свердловській області, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський "Интерфакс".

Подія трапилася на перегоні Решети-Седельниково в муніципальному окрузі Єкатеринбурга. Внаслідок сходження з рейок 39 вагонів загорілися сім цистерн, а площа пожежі сягнула 1,5 тис. квадратних метрів.

Екстрені служби розчепили палаючі вагони, а вцілілі відігнали на безпечну відстань. Рух на цій ділянці залізниці призупинили через пошкодження сусідньої колії, пасажирські поїзди цим маршрутом не курсують.

За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. У районі загоряння профільні фахівці планують провести перевірку якості повітря.

Нагадаємо, нещодавно у Калінінградській області Росії розбився винищувач Су-30СМ. Обом пілотам вдалося катапультуватися, вони дістали травми.

Крім того, сьогодні вранці Воронеж зазнав атаки дронів. Біля торговельно-ділового комплексу "Галерея Чижова" пролунали вибухи, після чого спалахнула пожежа. У місті повідомляють про кілька осередків займання.

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Російська ФедераціяПожежаЕкатеринбургПоїзди