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Воронеж атакували дрони: у місті кілька пожеж, горить район великого ТЦ

06:44 26.10.2026 Пн
2 хв
aimg Катерина Коваль
Воронеж атакували дрони: у місті кілька пожеж, горить район великого ТЦ Фото: пожежники МНС Росії (Getty Images)
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Уранці 26 жовтня Воронеж атакували дрони. У районі торговельно-ділового комплексу "Галерея Чижова" пролунали вибухи і спалахнула пожежа, у місті фіксують кілька осередків займання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал Exilenova+.

"Галерея Чижова" - один із найбільших торговельно-ділових комплексів у центрі Воронежа. Близько 05:20 у його районі пролунали вибухи, після чого почалася пожежа. Згодом місцеві повідомили, що вогонь не вщухає.

Чи був це прицільний удар, чи наслідок роботи російської ППО, поки невідомо.

На кадрах, які поширюють місцеві, видно кілька осередків займання в різних частинах Воронежа. Жителі також повідомляли, що безпілотники продовжують літати над містом.

Офіційних даних про наслідки атаки і постраждалих поки немає.

Воронезьку область атакують не вперше за останні дні. У ніч на 24 жовтня російська ППО, за власними даними, збивала дрони над двома десятками регіонів, зокрема над Воронезькою, Бєлгородською, Курською та Липецькою областями, Москвою і Підмосков'ям, окупованим Кримом і Татарстаном. Того ж дня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони уразили два підприємства російського ВПК і літак на аеродромі "Єйськ".

Атаки вдарили і по російському авіасполученню: через удар по Москві в столичних аеропортах затримали або скасували понад 210 рейсів.

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