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На Урале сошел с рельсов грузовой поезд, вспыхнули вагоны с топливом

12:20 26.10.2026 Пн
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: на Урале сошел с рельсов грузовой поезд (МЧС России)

В ночь на понедельник, 26 октября, вблизи Екатеринбурга произошла масштабная авария грузового поезда. С рельсов сошли почти четыре десятка вагонов, семь цистерн загорелись.

Об этом заявили в ГУ МЧС в Свердловской области, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Интерфакс".

Происшествие произошло на перегоне Решеты-Седельниково в муниципальном округе Екатеринбурга. В результате схода с рельсов 39 вагонов загорелись семь цистерн, а площадь пожара достигла 1,5 тыс. квадратных метров.

Экстренные службы расцепили горящие вагоны, а уцелевшие отогнали на безопасное расстояние. Движение на этом участке железной дороги приостановили из-за повреждения соседнего пути, пассажирские поезда по этому маршруту не курсируют.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. В районе возгорания профильные специалисты планируют провести проверку качества воздуха.

Напомним, недавно в Калининградской области России разбился истребитель Су-30СМ. Обоим пилотам удалось катапультироваться, они получили травмы.

Кроме того, сегодня утром Воронеж подвергся атаке дронов. Возле торгово-делового комплекса "Галерея Чижова" раздались взрывы, после чего вспыхнул пожар. В городе сообщают о нескольких очагах возгорания.

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