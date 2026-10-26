На Урале сошел с рельсов грузовой поезд, вспыхнули вагоны с топливом

Происшествие произошло на перегоне Решеты-Седельниково в муниципальном округе Екатеринбурга. В результате схода с рельсов 39 вагонов загорелись семь цистерн, а площадь пожара достигла 1,5 тыс. квадратных метров.

Экстренные службы расцепили горящие вагоны, а уцелевшие отогнали на безопасное расстояние. Движение на этом участке железной дороги приостановили из-за повреждения соседнего пути, пассажирские поезда по этому маршруту не курсируют.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. В районе возгорания профильные специалисты планируют провести проверку качества воздуха.