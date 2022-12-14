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"Уралы", БМП и бензовозы. Россия перебросила 60 единиц техники в Беларусь, - "Гаюн"

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Среда 14 декабря 2022 18:04
"Уралы", БМП и бензовозы. Россия перебросила 60 единиц техники в Беларусь, - "Гаюн" Иллюстративное фото: Россия перебросила 60 единиц техники в Беларусь (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия перебросила еще два эшелона с техникой Вооруженных сил РФ в Беларусь за последние несколько дней. В их составе было минимум 60 единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Сообщается, что первый эшелон был отправлен 8 декабря из Чебаркуля (Челябинская область) и прибыл на ЖД-станцию "Полонка" (Барановичский район, Брестская область) 12 декабря.

&quot;Уралы&quot;, БМП и бензовозы. Россия перебросила 60 единиц техники в Беларусь, - &quot;Гаюн&quot;

В его составе было примерно 30-40 единиц новых "Уралов" ВС РФ, которые, по всей видимости, предназначены для российских военных, которые дислоцируются на полигоне "Обуз-Лесновский", ближайшем к ЖД-станции "Полонка".

Указано, что второй эшелон был отправлен с ЖД-станции "Острогожск" (Воронежская область) 11 декабря в 23:43 и прибыл в "Полонку" (Барановичский район) в 07:50 утра 14 декабря.

Сообщество железнодорожников Беларуси подтвердило, что в эшелоне находилось 26 вагонов-платформ с погруженной на них гусеничной и колесной техникой ВС РФ:

  • "Уралы" - около 20 единиц;
  • Бензовозы;
  • БМП-2 - минимум 4 ед.

Техника также могла предназначатся для снабжения военных ВС РФ на полигоне "Обуз-Лесновский".

Напомним, 13 декабря в Беларуси объявили внезапную проверку боевой готовности армии.

РБК-Украина также сообщало, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления ВКС РФ прилетел в Беларусь.

При этом американские аналитики считают маловероятным вторжение беларусской армии в Украину.

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